Eine halbe Million Euro für den guten Zweck

ENGAGEMENT Marienschule zieht Bilanz ihrer Martinsspende / Kampf gegen Genitalverstümmlung unterstützt

LIMBURG 21 453 Euro haben die Schüler der Limburger Marienschule bei der Martinsaktion in diesem Schuljahr gesammelt. Das Geld geht jeweils zur Hälfte an Hilfsprojekte in Äthiopien und Kenia. In 45 Jahren ist eine halbe Million Euro an Spenden zusammengekommen.

