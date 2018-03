"Einigkeit" besingt Advent

KONZERT Schupbacher Ortsvereine laden in die evangelische Kirche ein

Beselich-Schupbach (am). Mit dem "Prince of Denmark's March" von Jeremiah Clarke hat Organist Joachim Hastrich das "Weihnachtliche Kirchenfest" in der kleinen evangelischen Kirche in Schupbach eröffnet.

