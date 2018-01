Einsatzkräfte in der Nacht gefordert

In einer Tiefgarage in Bad Camberg ist in der Neujahrsnacht ein Auto komplett ausgebrannt. (Foto: Hardy Hantke/Feuerwehr Bad Camberg)

Das teilte Kreisbrandinspektor Georg Hauch am Neujahrstag mit.

„Trotz umsichtigen Umgang mit Feuerwerk – Feuerwehr und Rettungsdienst hatten in der Silvesternacht so einiges zu tun“, so Hauch.

Ab 21 Uhr waren Sven Otto, Daniel Krankenhagen und Jörg Leichthammer im Dienst und hatten bis zum Schichtdienstende um 6 Uhr am Neujahrstag eine Vielzahl an Anrufen zu bearbeiten. „Glücklicherweise musste nicht zu jedem der rund 180 Anrufe ein Rettungswagen, der Notarzt oder die Feuerwehr entsandt werden, vielmehr konnte dem hilfesuchenden Bürger Auskunft erteilt oder dieser an die für sein Anliegen zuständige Stelle, wie zum Beispiel an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung, oder an die Polizei verbunden oder vermittelt werden.“

24 Einsätze, neun weniger als im Vorjahr, hatten die hauptamtlichen Mitarbeiter der vom Landkreis Limburg-Weilburg für den Rettungsdienst und Krankentransport beauftragten Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes Limburg und Oberlahn und des Malteser Hilfsdienstes abzuarbeiten. Dazu mussten die Rettungsdienste bei zehn Einsätzen mit Blaulicht und Martinshorn, davon vier Mal mit Unterstützung des Notarztes, ausrücken, um Verletzten oder plötzlich erkrankten Bürgern schnell Hilfe zu leisten. Wie in den Jahren zuvor wurden aber auch einige Einsätze durch den übermäßigen Genuss von Alkohol oder durch Verletzungen nach dem unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern ausgelöst.

Die Feuerwehren Runkel und Schadeck hatten gegen 1.05 Uhr den kreisweit ersten Einsatz zu verzeichnen. Statt eines zunächst gemeldeten brennenden Buschs in Schadeck mussten in einem Hof zwei Müllcontainern abgelöscht werden. Fast zeitgleich mussten in Limburg-Linter drei Müllcontainer und dann um 1.11 Uhr in Limburg zwei Mülltonnen durch die dortigen Freiwilligen Feuerwehren gelöscht werden.

Aus Bad Camberg kam um 1.35 Uhr ein Notruf: Ein Auto brannte in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Blumenweg. Durch die starke Rauchentwicklung wurde auch das Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen, teilt die Polizei mit. Der Brand wurde von den Feuerwehren aus Bad Camberg und Erbach gelöscht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden bei den Löscharbeiten zwei Feuerwehrleute leicht verletzt, so die Polizei weiter. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 20 000 Euro. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Hinweise unter (0 64 31) 9 14 00.

Neben den 51 Einsatzkräften waren Einsatzkräfte des Ortsverbandes Bad Camberg des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort. Zur Bewertung des Gebäudeschadens waren zudem Fachberater des Technischen Hilfswerks und des zuständigen Kreisbauamtes mit eingeschaltet. Der Einsatz war um 4.55 Uhr beendet, ergänzt Kreisbrandinspektor Georg Hauch.

Ein Wasserschaden wurde um 2.33 Uhr aus einem Zweifamilienhaus in Runkel gemeldet. Vermutlich durch ein defektes Eckventil wurden Erd- und Obergeschoss unter Wasser gesetzt. Dort war die Freiwillige Feuerwehr Runkel bis 4.35 Uhr mit Wassersaugern im Einsatz. Dennoch ist das Erdgeschoss des Gebäudes zu Wohnzwecken derzeit nicht nutzbar, teilt Hauch mit. In der Silvesternacht waren insgesamt 104 Einsatzkräfte aus Feuerwehren, Rotem Kreuz und Technischem Hilfswerk bei fünf Einsätzen gefordert. Auch die Polizei berichtet von ihren Einsätzen in der Silvesternacht und am Neujahrsmorgen: Neben einem Unfall in Mengerskirchen (siehe Seite 10) wurden die Beamten zu einer Auseinandersetzung nach Staffel gerufen.

Ein 23 Jahre alter Mann wird bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer leicht verletzt

Gegen 6.40 Uhr gerieten zwei 19 und 23 Jahre alte Männer auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Elzer Straße in Streit. Hierbei soll der 19-jährige Mann ein Messer gezogen und den 23-Jährigen damit leicht verletzt haben. Der Beschuldigte konnte am Tatort von einer Streife der Limburger Polizei festgenommen werden. Da sich bei der Kontrolle des Mannes der Verdacht ergab, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stand, musste er sich auf der Polizeistation in Limburg einer Blutentnahme unterziehen.

Gegen den 19-Jährigen wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. (red)