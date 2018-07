Von Margit Bach

Eltern wünschen sich Toiletten

Familie Ortstermin auf den Spielplätzen in Weilmünster / Ideen gehen zum Ortsbeirat

Weilmünster Die Spielplätze „Zentrum“ am Marktplatz 5 und „Weilmünster Ost“ an der Straße Ober der Allwies befinden sich in einem guten Zustand. Davon überzeugten sich der Ortsbeirat sowie einige Eltern mit Kindern und Bürger.

