Von Olivia Heß

Ende Juli zieht die Spielmannschule um

Schule Am Spielmannbau wird noch gearbeitet / 600 Kisten werden gepackt / Neues Mobiliar

Weilburg Obwohl Ferienzeit ist, kehrt an der Christian-Spielmann-Schule dieses Mal keine Ruhe ein. Die Weilburger Grundschule wird in den Sommerferien umziehen. Eine dauerhafte Lösung der Schulwegfrage gibt es aber noch nicht. So greift nach den Ferien eine Zwischenlösung.

