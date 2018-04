Von Sandra Becker

Engelsgleiche Stimmen begeistern

Gesang Der MGV „Teutonia“ aus Villmar präsentier sein Konzert unter dem Motto „Chorvielfalt“

Villmar Freunde zeitgenössischer und zeitloser Chorliteratur waren in der König-Konrad-Halle in Villmar genau an der richtigen Adresse. Unter dem Motto „Chorvielfalt“ hatte der MGV „Teutonia“ Villmar zu seinem Konzert eingeladen.

