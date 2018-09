Von Jürgen Vetter

Entscheiden über eine Beteiligung

Politik Einstieg der Lahn-Dill-Kliniken beim Kreiskrankenhaus ist Thema im Kreistag

Limburg-Weilburg Die Mitglieder des Kreistags Limburg-Weilburg sollen am Freitag darüber entscheiden, ob die Lahn-Dill-Kliniken eine Beteiligung am Kreiskrankenhaus in Weilburg eingehen dürfen. Die Kreistagssitzung beginnt um 9 Uhr im Bürgerhaus Steeden.

Copyright © mittelhessen.de 2018