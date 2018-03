Von Dorothee Henche

Erste Wärme weckt Lebensgeister

Veranstaltung Frühlingsmarkt mit Autoschau in Weilmünster ist ein Anziehungspunkt

WEILMÜNSTER Noch vor einer Woche regierten Kälte und Schnee, doch pünktlich zum Frühlingsmarkt in Weilmünster sind die Temperaturen in die Höhe geschnellt. Auch wenn die Sonne sich etwas zierte, so hat die erste Frühlingswärme die Besucher in Scharen angelockt.

