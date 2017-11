Dorothee Henche

Es dampft, zischt und schmeckt

Jubiläum „700 Jahre Selters an der Lahn“ feiert Kirchweih und Kartoffelfest

Löhnberg-Selters In diesem Jahr feiert Selters an der Lahn seinen 700. Geburtstag. Zum Jubiläum übertrifft der kleine Ort sich selbst. Die festliche Kirchweih in Verbindung mit dem Kartoffelfest ist bereits die zehnte Veranstaltung, die das rührige Team organisiert hat.

