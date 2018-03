Es geht oft um das Überstehen der Nacht

Wenn von Obdachlosigkeit geredet wird, dann ist damit nicht nur der alleinstehende „Berber“ auf der Straße gemeint. Auch Personen oder Familien in städtischen und gemeindlichen Notunterkünften gehören dazu; ebenso Menschen, die nach Trennung, familiären Konflikten oder Gewalt die Wohnung verlassen haben und ein Dach über dem Kopf benötigen. Oder solche, die mangels Alternativen in unzumutbaren und gesundheitsschädlichen Wohnungen leben.

In dem vom Caritasverband betriebenen Walter-Adlhoch-Haus (WAH) in Limburg – der einzigen Facheinrichtung der Wohnungslosenhilfe im Landkreis – finden Wohnungslose, die das Leben auf der Straße satthaben und sich wieder nach einem Zuhause sehnen, Rat und Hilfe.

„Wir halten die Hürden so niedrig wie möglich. Denn die meisten, die zu uns kommen, halten nicht viel von Bürokratie“, sagt Leiter Harry Fenzl. Erster Anlaufpunkt im Haus an der Eisenbahnstraße ist die von den Wohnungslosen selbst betriebene Tagesaufenthaltsstätte „Oase“. Hier ist es warm und trocken, es gibt es Kaffee und eine Kleinigkeit zu essen. Hier kann man duschen und seine Wäsche waschen oder sich kreativ und sinnvoll beschäftigen. Alleinstehende Wohnungslose, denen es um mehr als nur eine Tagesstruktur geht, können sich an die Sozialarbeiter der ambulanten Fachberatung wenden. In der Beratungsstelle sind auch Menschen willkommen, wenn sie von Obdachlosigkeit bedroht sind, ohne dass es bereits zum Schlimmsten gekommen sein muss.

Die Fachleute des WAH beraten pro Jahr 350 Menschen bezüglich ihrer besonderen sozialen Schwierigkeiten, helfen bei der Beantragung von Leistungen, schaffen Kontakte zu anderen Fachstellen und Hilfeträgern oder vermitteln die Unterbringung in den WAH-Wohnheimen mit insgesamt 20 Plätzen oder in dem kleinen Notschlafquartier „Herberge“ mit vier Betten.

Im vergangenen Jahr lag die Anzahl mit 989 Übernachtungen in der Herberge höher als zuvor, obwohl die Personenzahl (72) gerademal durchschnittlich war. „Die Zahlen zeigen, dass es nicht so ohne Weiteres funktioniert, innerhalb weniger Tage eine angemessene Unterkunft zu finden“, bedauert der 59-jährige Fenzl. So mussten die Nutzer der „Herberge“ nicht selten mehrere Wochen dort verweilen.

Das Männerwohnheim in Limburg hat fünf Doppel- und vier Einzelzimmer. „Wir verlangen keine Alkoholabstinenz, doch der Konsum illegaler Drogen ist verboten“, erklärt der Chef des Hauses. Außerdem gäbe es noch ein Wohnheim in Niederbrechen für sechs Männer, die abstinent leben wollen. Kostenträger ist der Landeswohlfahrtsverband. Die Bewohner können bis zu zwei Jahren bleiben, dann sollten sie in eine Wohnung verbracht sein. Obdachlose Frauen finden über das WAH eine Übergangswohnung mit zwei Plätzen.

Um dem Problem der Wohnungslosigkeit in de Fläche zu begegnen, gibt es die aufsuchende Sozialarbeit

„Wohnungslosigkeit entsteht in der Fläche“, sagt Fenzl. „Alle Gemeinden im Landkreis sind davon betroffen.“ Leider sei das Problembewusstsein für das Thema Obdachlosigkeit und die daraus resultierende Verantwortungsbereitschaft in den Kommunen unterschiedlich ausgeprägt. Und dies, obwohl alle deutschen Städte und Gemeinden gesetzlich zur Unterbringung von unfreiwillig obdachlos gewordenen Personen verpflichtet sind, sofern die Betreffenden den Wunsch nach einer Wohnung äußern und außer Stande sind, sich aus eigener Kraft aus ihrer Lebenslage zu befreien. „Keine Frage – viele Gemeinden verhalten sich vorbildlich und übernehmen Verantwortung“, stellt Fenzl klar. Doch wisse er auch von Fällen – insbesondere aus den benachbarten Landkreisen in Rheinland-Pfalz – wo die an den gesellschaftlichen Rand geratenen Bürger regelrecht vertrieben wurden mit dem Tipp, nach Limburg zu gehen, dort gäbe es Hilfe. Bedauerlich sei auch, dass in einigen Kommunen die Notunterkünfte in einem geradezu menschenunwürdigen Zustand seien und es außerdem weder Beratungs- noch Betreuungsangebote für die dort untergebrachten Personen gäbe.

Um dem Problem der Wohnungslosigkeit in den ländlichen Regionen des Landkreises Limburg-Weilburg zu begegnen, komme der aufsuchenden Sozialarbeit des WAH eine wachsende Bedeutung zu. Vermehrt würden Vertreter von Kirchen- und von Ortsgemeinden oder aufmerksame Bürger alleinstehende Wohnungslose melden, die sich im Wald, an Bushaltestellen oder in Gartenhäuschen aufhalten. Auch die Ordnungsämter würden inzwischen häufiger bei Zwangsräumungen und dem Umgang mit Obdachlosen beim WAH um Rat fragen.

„Wir versuchen dann, die Verantwortung möglichst vor Ort zu sichern“, erklärt Fenzl und konstatiert eine erfreuliche Entwicklung innerhalb der Region. „Bis zu einer flächendeckenden Ordnungs- und Verantwortungsgemeinschaft im gesetzlichen Sinne ist es aber noch ein weiter Weg.“

Im Jahr 2016 sprachen insgesamt 321 Personen in der Beratungsstelle vor. Mehr als ein Viertel von ihnen waren Frauen. Das Altersspektrum reichte von knapp unterhalb der Volljährigkeit bis ins Rentenalter, wobei der Anteil der unter 25-Jährigen mit 48 Personen bemerkenswert hoch lag. Die 41- bis 50-Jährigen machten mit 71 Personen die größte Gruppe aus.