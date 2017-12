Es reichen Sekunden

Limburg-Weilburg Ob auf dem Weihnachtsmarkt, in der Fußgängerzone, im Laden, in Cafés, in der Bibliothek, an der Haltestelle oder im Bus: Immer wieder sind Diebe auf der Suche nach Beute – und leider werden sie auch allzu häufig fündig.

Am Mittwoch wurde bei der Polizei erneut eine Anzeige wegen Taschendiebstahl erstattet. Die aktuelle Tat ereignete sich gegen 15 Uhr in einem Café in der Joseph-Schneider-Straße in Limburg. Der Ablauf ist oftmals – wie auch in diesem Fall – derselbe: Es wird auf einen günstigen Moment gewartet, in dem die Wertgegenstände kurz ungesichert sind oder aber das Opfer wird geschickt abgelenkt. Teilweise werden die Opfer aber auch angesprochen oder durch Anrempeln abgelenkt.

Die Polizei sagt: „Tragen Sie ihre Wertsachen immer nah am Körper und lassen Sie diese nie aus den Augen!“

Im konkreten Fall war die Frau für einen kurzen Moment unaufmerksam. Bei dieser Gelegenheit entwendete der Täter ihre Handtasche, die sie an ihrem Stuhl aufgehängt hatte. (red)