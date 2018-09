Von Sabine Gorenflo

Es sind Tränen geflossen

Geschäftsaufgabe Traditionsbäckerei in Ahausen schließt nach 94 Jahren ihre Pforten

WEILBURG-AHAUSEN Petra und Ulrich Peter heizen am morgigen Samstag den Backofen zum letzten Mal an. Danach bleibt die Traditionsbäckerei Michel in Ahausen nach 94 Jahren aus gesundheitlichen Gründen für immer geschlossen.

