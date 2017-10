Von Olivia Heß

Essen wird „auf der Gass“ serviert

Veranstaltung Foodtrucks halten nach dem Erfolg im Frühjahr am Wochenende erneut in Weilburg

Weilburg Der Andrang bei der Premiere im März hat viele überrascht. Jetzt gibt es eine Neuauflage: Die Foodtruckszene macht erneut Halt in Weilburg. Das heißt: An diesem Wochenende bleibt die Küche zu Hause kalt, auf dem Marktplatz gibt es Essen, so weit das Auge reicht.

Copyright © mittelhessen.de 2017