Euphorie weicht der Ernüchterung

Herrschte anfangs noch gute Stimmung vor, wich diese mit fortlaufendem Spiel und spätestens nach dem Tor der Mexikaner der Erkenntnis, dass es noch einiges zu tun gibt im deutschen Spiel – vor allem in der Abwehr. Doch sicher werden auch nach dieser Auftaktniederlage am kommenden Samstag wieder etliche Fans in Weilburg vor Ort sein, wenn Manuel Neuer, Mats Hummels, Joshua Kimmich und Co. ihr Glück gegen die Schweden versuchen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. (sod/Foto: Heß)