Existenzgründung: Jetzt geht’s los

Dass aus ihrer Liebe zur fernöstlichen Kultur – zu denen diese Genres unzweifelhaft zählen – ein Beruf und sogar eine Existenzgründung werden sollte, konnte das kleine Camberger Mädchen damals noch nicht erahnen. „Ich habe alles aufgesogen, was es über das Land der aufgehenden Sonne zu lernen gab“, verrät Amodeo. Die japanische Sprache habe sie sich selbst beigebracht, ebenso Koreanisch.

Bis sich das Unternehmen endgültig am Markt etabliert hat, ist es ein weiter Weg

Heute verdient die inzwischen Dreißigjährige damit ihr Geld. Sie übersetzt Internetseiten, medizinische Texte und alles, was ihr von Kunden vorgelegt wird. Ihre Auftraggeber findet sie über spezielle Internetplattformen. Dabei kommt Veronica Amodeo ihr Sprachtalent entgegen. Mit einem italienischen Vater und einer deutschen Mutter wuchs sie zweisprachig auf. In der Schule lernte sie Englisch und Französisch und später noch Spanisch.

Nach dem Abitur schlug die junge Frau zunächst eine klassische Berufskarriere ein. Sie studierte Business-Administration und arbeitete kurz im Luftsicherheitsbereich des Frankfurter Flughafens, bevor sie anschließend fünf Jahre als Teamleiterin in der Qualitätssicherung eines weltbekannten koreanischen Elektronik-Konzerns tätig war. „Im Januar habe ich dann die Reißleine gezogen und meinen Traum verwirklicht“, freut sich die Deutsch-Italienerin sichtlich.

Seither steht die vielseitig begabte und interessierte Frau beruflich auf eigenen Beinen. Aus ihrer schöpferischen Feder fließen Firmenlogos, Buchillustrationen, Webseitengestaltungen mit Texten, E-Books zu verschiedenen Themen, prosaische Geschichten, Werbeplakate, Porträts, individuelle digitale und analoge Zeichnungen und natürlich professionelle Übersetzungen vom Japanischen und Englischen ins Deutsche. Gerade eben hat sie eine Internetseite für eine namhafte deutsche Parfümeriekette überarbeitet. Um die neuen Düfte auch sinnlich beschreiben zu können, beschnupperte sie erst mal die Flacons in der nächstgelegenen Filiale, bevor sie zur Tastatur griff.

Veronica Amodeo weiß, dass es noch ein weiter Weg ist, bis sich ihr Unternehmen endgültig am Markt etabliert haben wird. „Die Miete muss jeden Monat bezahlt werden und auch meine Katze erwartet, dass ihr Schälchen morgens gefüllt ist“, formuliert die Existenzgründerin. Deshalb ist sich die Jungunternehmerin auch nicht zu schade, nebenbei an der Kasse einer Drogerie zu arbeiten.

Davon, dass ihr Gründungsvorhaben erfolgreich sein wird, ist auch die Wirtschaftsförderung Limburg-Weilburg-Diez überzeugt, die den Business-Plan geprüft und ihr wertvolle Tipps für das Start-up gegeben hat. Zudem unterstützt die Limburger Arbeitsagentur die ersten Monate mit einem Gründerzuschuss.

Beim Gründertag in Limburg können sich Interessenten über das Thema Start-up informieren

Wer ebenfalls die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit plant, kann sich am Donnerstag, 21. Juni, von 17 bis 19.30 Uhr beim 22. Limburger Gründertag darüber informieren, was man beim Existenzgründen beachten sollte und wo es Hilfen gibt. Themenschwerpunkte sind in diesem Jahr die Herausforderungen junger Unternehmen und die meistgestellten Fragen im Gründungsprozess.

Der Gründertag ist eine gemeinsame Initiative der IHK Limburg, Wirtschaftsförderungs GmbH Limburg-Weilburg-Diez, Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg und der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar. Die Veranstaltung, in der Veronica Amodeo auch die Fragen zukünftiger Gründer beantwortet, findet in den Räumen der IHK in Limburg statt. (red)