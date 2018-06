Fahrer bauen mehr Unfälle

Tote und Verletzte

Die Polizei hat am Mittwoch die aktuelle Auswertung ihrer Statistik für das vergangene Jahr veröffentlicht. Demnach ist seit 2015 die Zahl der Verkehrstoten stabil im einstelligen Bereich, die Zahl der Verletzten sogar rückläufig (siehe nebenstehende Grafik).

Kinder

Erfreulich: 2017 ist kein Kind im Landkreis durch einen Verkehrsunfall getötet worden, allerdings wurden fünf Kinder schwer verletzt. Leicht verletzt wurden 40 Kinder (im Vorjahr waren es 32).

Unfallort

1572 Mal hat es außerhalb geschlossener Ortschaften gekracht – etwas häufiger als im Vorjahr (2016: 1511). 1877 Unfälle hat es innerhalb der Ortschaften gegeben – ein Rückgang um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1911).

ALKOHOL/DROGEN

Alkohol und Autofahren – das verträgt sich nicht. Obwohl das eigentlich fast jeder weiß, machen es einige trotzdem. 98 Mal ist das im vergangenen Jahr schiefgegangen. So viele Alkoholunfälle hat die Polizei registriert. Das bedeutet mit sechs Unfällen weniger einen leichten Rückgang. „Glücklicherweise wurden keine Personen getötet“, berichtet die Polizei zu den Alkoholunfällen. Aber immerhin 13 Personen wurden durch Unfälle mit Promillefahrern schwer, 26 Menschen leicht verletzt. Sechsmal hatten Unfallfahrer Drogen genommen, ein Rückgang um neun Fälle, wie es in der Statistik heißt. Beides gleichzeitig – Alkohol und Drogen – wurde 15 Mal bei Kontrollen festgestellt, in neun Fällen gab es einen Unfall, bei den zwei Menschen schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden. Die Drogenfahrten im Landkreis gehen derweil zurück, berichtet die Polizei. 66 Mal wurden Fahrer unter Drogeneinfluss bei Kontrollen erwischt, das Jahr zuvor waren es noch 81. Das bedeutet einen Rückgang der Drogenfahrten um 18,5 Prozent.

Geschwindigkeit

Hohe Geschwindigkeit bleibt nach Polizeiangaben eine der Hauptursachen für Unfälle, insbesondere wenn Personen schwer- oder sogar tödlich verletzt wurden – immerhin 16 Prozent aller Unfälle in dieser Kategorie gehen darauf zurück, dass der Fahrer zu fest aufs Gaspedal gedrückt hatte. Hohes Tempo ist somit ein regelrechter Killer auf der Straße. Die Polizei berichtet in der Statistik, dass sie mit mehreren Aktionen dagegen vorgeht – etwa mit dem jährlich stattfindenden „Blitzermarathon“ oder zum Schuljahresbeginn mit der Aktion „Blitz für Kids“. 2017 hatte die Polizei im Landkreis Limburg-Weilburg 271 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, das Tempo von 10 717 Autos wurde dabei mit Radargeräten gemessen. 4472 Autofahrer wurden geblitzt, weil sie zu schnell unterwegs waren. 781 Autofahrer erhielten Punkte in Flensburg, 34 Mal sogar ein dreimonatiges Fahrverbot.

Motorrad

Auf den heimischen Straßen hat es im vergangenen Jahr vier Motorradunfälle weniger gegeben als 2016. 128 Unfälle nahm die Polizei auf, ein Mottoradfahrer kam ums Leben. Zehn der Mottoradfahrer standen zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Rauschmitteln.

888 Mal verläuft die Begegnung Tier mit Auto nicht glimpflich – im Vorjahr waren es 814 Fälle

Wildunfälle

In einer ländlich geprägten Region mit viel Wald kommt es zwangsläufig zur Begegnung zwischen Tier und Mensch. Die Begegnung mit Autos verläuft dabei nicht immer glimpflich. 2017 kam es zu einem neuen Rekord: 888 Mal kam es zu Wildunfällen im Kreis, sie machen mehr als ein Viertel aller Verkehrsunfälle im Kreis aus. Erst 2016 gab es einen Rekord mit 814 Wildunfällen.

Unfallflucht

Besonders ärgerlich ist es, wenn Unfallverursacher einfach wegfahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zumal jeder Autohalter versichert ist. 930 Unfallfluchten registrierte die Polizei 2017, immerhin ein Rückgang um 48 Fälle.

Sachschäden

Teures Blech: 10,5 Millionen Euro Sachschaden sind durch die Verkehrsunfälle im Landkreis im vergangenen Jahr entstanden, ergibt sich aus der Polizeistatistik. Im Vorjahr waren es noch 9,7 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung der Höhe des Sachschadens von 7,9 Prozent. (red)