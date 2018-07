Fahrer flüchtet nach Unfall

Wie die Polizei jetzt berichtete, hat sich der Unfall am Freitagabend zwischen 18.50 und 21.20 Uhr an der Backstania ereignet. Dabei streifte der Täter mit seinem Auto einen am Fahrbahnrand geparkten, schwarzen Nissan Quashqai, bei dem die Fahrertür eingedrückt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 1500 Euro.

Die Polizei in Weilburg bittet Zeugen um Hinweise unter (0 64 71) 9 38 60. (red)