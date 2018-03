Falsche Polizisten gehen Polizei ins Netz

Zwei Tatverdächtige wurden in Frankfurt von Beamten der Kripo Würzburg bei der Abholung von 40 000 Euro festgenommen.

Der umfangreichen und akribischen Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Aschaffenburg und Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ist es zu verdanken, dass am Dienstagabend in Frankfurt zwei Tatverdächtige festgenommen werden konnten.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach gelang es der Tätergruppierung erneut, eine angerufene Person davon zu überzeugen, dass ihre Wertgegenstände nicht mehr sicher seien und dringend der Polizei übergeben werden müssten. Das bislang unbekannte Opfer des Betruges übergab 40 000 Euro an die Abholer. Kurz darauf gelang die Festnahme eines 28-Jährigen und seiner 26-jährigen Begleiterin. Beide stehen in dem Verdacht, als Abholer fungiert zu haben. Die 40 000 Euro stellte die Polizei sicher.

Noch in der Nacht konnte in Limburg durch die dortige Festnahme ein 36-jähriger, mutmaßlicher Hintermann, festgenommen werden.

Die bislang bekannt gewordenen Taten liefen immer nach dem üblichen Schema des Phänomens des falschen Polizeibeamten ab. Ein Anrufer, dem Ermittlungsstand nach von einem im Ausland befindlichen Call-Center, ruft bei den Geschädigten an und gibt sich als Polizeibeamter aus.

Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen

Der Anrufer berichtet im Verlauf des Gesprächs von Einbrüchen in der Nachbarschaft und gibt vor, Informationen über bevorstehende Einbrüche bei den Angerufenen zu haben. Aus diesem Grund müssten deshalb Bargeld und Wertgegenständen an die Polizei übergeben werden. Eine Geldübergabe wird vereinbart.

Aktuell ist davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen insbesondere im Rhein-Main-Gebiet mit ihrer Masche aktiv waren.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg führte die Polizei die zwei Männer und die Frau am Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Aschaffenburg vor. Dieser erließ gegen die beiden Männer Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Betruges im besonders schweren Fall in mehreren Fällen. Anschließend wurden sie zwei Justizvollzugsanstalten überstellt.

Die 26-Jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden. (red)