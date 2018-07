Fast fertig zum Reinspringen

„Wir erwecken heute den Anschein, als wären wir fertig“, sagt Landrat Manfred Michel zu Beginn des anderthalbstündigen Rundgangs. „Das Wasser ist schon warm, wir könnten reinspringen.“ Doch bis es so weit ist, werden Wochen vergehen. Am 5. Oktober soll das Hallenbad eröffnet werden. Vorher werde es zahlreiche Probeläufe geben, verrät der CDU-Politiker. Und an einigen Stellen wird noch gearbeitet, etwa im Saunabereich, wo die Holzverkleidung fehlt. In den Duschen laufen die letzten Montagearbeiten. Und auch das Außengelände mit Bistroterrasse und Liegeflächen wird mit Baggern momentan bearbeitet.

Entstanden ist ein modernes Bad, dass durch große Fensterfronten nicht nur viel Tageslicht hereinlässt, sondern Blickachsen freigibt. Das betont der Weilburger Architekt Matthias Losacker, der mit den Koblenzer Kollegen Sebastian Neuhaus und Michael Krieger für den Neubau verantwortlich zeichnet, gleich zu Beginn. Das neue Gebäude ist so errichtet worden, dass von der Bahnhofstraße der Blick auf das Schloss freigegeben ist. Im Eingangsbereich schauen die Badegäste künftig nicht nur in die Schwimmhalle, sondern können den Blick Richtung Lahn und Schiffstunnel schweifen lassen.

Das soll nicht das einzig Neue sein, was Losacker und Michel – begleitet von Geschäftsführung und Gesellschaftern der Kreishallenbad GmbH sowie den Verantwortlichen beim Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft – den Lesern vorstellen.

Im Eingangsbereich, ohne Eintritt zu erreichen, gibt es die Möglichkeit, sich am Bistro etwas zu kaufen. Der Einlass ins Bad, das Verschließen des Spinds, aber auch das Bezahlen im Bistro wird für die Badegäste über einen Chip geregelt.

Das neue Hallenbad ist modern und barrierefrei gestaltet und bietet für alle jede Menge Komfort

Wer Richtung Umkleiden weitergeht, erkennt die neue Farbgestaltung: Grau- und Grüntöne dominieren. Bei den Planungen scheint an jede Eventualität gedacht worden zu sein. Losacker weist die Leser auf Fächer für Motorradhelme sowie auf Wickeltische in den Familien-Umkleidekabinen hin und erläutert, dass es auch Föhne direkt nach den Duschen gibt, um noch im Badeanzug – ganz ohne Schwitzen in dicker Kleidung – die Haare trocknen zu können.

Eine der größten Errungenschaften ist die Barrierefreiheit. Die Wege sind ebenerdig. Es gibt einen Wechselbereich für Rollstühle und Rollatoren, Sitzmöglichkeiten in den Duschen, mit Rollstühlen anfahrbare Spinde und eine Umkleide für all die Personen, die aufgrund ihrer Einschränkungen Hilfe brauchen.

Das Sportbecken aus Edelstahl, das auf einer Betonkonstruktion ruht, ist mit vier Startblöcken versehen. „Es ist genauso groß wie das alte“, betont Losacker. Verändert hat sich die Tiefe. Sie reicht nun von 1,35 bis 1,80 Meter. Die frühere Einstiegstiefe von 90 Zentimetern sei für Schwimmer beim Wenden zu gering gewesen, erläutert der Architekt.

Durch eine Glaswand, an deren Fuß eine Wärmebank zum Ausruhen installiert ist, wird das Sportbecken vom Multifunktions- oder Therapiebecken abgegrenzt. Dessen Boden ist höhenverstellbar – von null bis 1,50 Meter. Das Wasser ist dort auf 30 Grad erwärmt. „Es gibt so viel Wasserfläche für Nichtschwimmer wie noch nie“, sagt Losacker. Für alle Altersklassen soll das Bad geeignet sein, so die Devise.

Das Besondere am Hallenbad: Im Sommer würden die Fensterfronten Richtung Lahn geöffnet, sagt Michel stolz. Besucher können sich dann auf der Terrasse oder auf der Wiese im Liegestuhl in die Sonne setzen – Freibadcharakter im Hallenbad.

Eine Terrasse zu den Lahnwiesen bietet auch der Saunabereich. Zugleich gibt es im Inneren mehrere Ruheecken. Apropos Terrasse: Die wird es auch für das Bistro geben – eine nur zugänglich für Badbesucher, eine Zweite für alle, die zu Fuß oder mit dem Rad vorbeikommen und eine Pause einlegen wollen.

Ein solches Bad lässt sich nicht ohne entsprechende Technik betreiben. So führt die Tour unters Dach zur Belüftungsanlage, die nicht nur frische Luft ins Innere befördert, sondern auch die Feuchtigkeit aus der Luft nehmen soll, wie Albrecht Heckelmann, der Leiter des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft, erläutert. Und tatsächlich: Trotz der hohen Temperaturen ist im Bad von dem oft typischen Treibhausklima nichts zu spüren.

Weil man Vandalismus – etwa in Form von Steinewerfern von der Oberlahnbrücke – befürchtete, habe man sich gegen Solarzellen auf dem Dach entschieden, erläutert Losacker. Stattdessen wird ein Blockheizkraftwerk eingesetzt.

Im Keller befindet sich die Schwimmbadtechnik inklusive Filteranlagen. Der Vorteil sei, dass man nun das Wasser bei Verunreinigungen zügig ablassen und wieder einlassen könnte, sagt Losacker. Musste früher das Bad in den Sommerferien geschlossen werden, um das Becken zu reinigen, sei dies heute in wenigen Tagen möglich.

Bleibt die Frage nach den Kosten für das Schmuckstück in Weilburgs Mitte. 10,6 Millionen Euro Kosten sind inklusive Abriss des alten Gebäudes derzeit einkalkuliert – eine Million Euro mehr als gedacht, sagt Michel. Finanziert wird dies unter anderem über Zuschüsse: Das Land Hessen hat eine Million Euro gegeben, die Stadt Weilburg 200 000 Euro, weitere Kommunen beteiligen sich ebenfalls. Den Rest muss der Kreis mit seiner Kreishallenbad GmbH stemmen, wofür etwa die Dividende aus den Süwag-Aktien genutzt werde.

Für das alte Bad seien jährlich 600 000 Euro notwendig gewesen. „Das wird in Zukunft nicht ausreichen, um den Bau zu refinanzieren“, sagt Michel. Denn auch das Personal wird aufgestockt – von zweieinhalb Stellen auf zwölf. Wie viel das Bad den Kreis künftig kostet, will Michel nicht sagen. Das hänge auch davon ab, wie viele Besucher ab dem 5. Oktober kommen.