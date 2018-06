Weilburg-Waldhausen (red). Wegen Straßenbauarbeiten auf der Lindenstraße in Waldhausen kommt es ab Mittwoch, 15. Mai, zu Behinderungen des Buslinienverkehrs in den Weilburger Stadtteil. Während in Fahrtrichtung Weilburg die Buslinien LM 65 und LM 69 (...)