Fettbrand mit Wasser gelöscht: Explosion in Wohnhaus

Limburg Einen Fettbrand mit Wasser löschen? Keine gute Idee. Denn dann kommt es zu einer Fettexplosion, wie ein 28-Jähriger am Donnerstagabend in der Blücherstraße in Limburg herausfinden musste. Gegen 21.28 Uhr meldeten sich eine Vielzahl von Bürgern beim Notruf, die ein explosionsartiges Geräusch und Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Limburger Innenstadt meldeten.