Feuer in Dietenhausen: Mann verletzt

Brand Feuer bricht in Wohnhaus in Dietenhausen aus

Die Feuerwehrleute bringen den Brand in Dietenhausen schnell unter Kontrolle. Trotzdem ist das Haus momentan nicht bewohnbar. (Foto: Feuerwehr)

Weilmünster-Dietenhausen In Dietenhausen ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Der Hausbesitzer konnte einen Mieter aus dessen brennender Wohnung retten.