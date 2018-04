Feuersbrunst wütet im Baumarkt

Fotostrecke Baumarkt wird Raub der Flammen

Am Mittwochabend kam es gegen 22 Uhr zu dem Großbrand eines Baumarktes in der Straße „Am Renngraben“ in Limburg. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und die Leitstelle informiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte explodierte auch noch die Gasflasche eines Gabelstaplers. Der Brand konnte soweit gelöscht werden. Es bestanden aber am Morgen danach noch einzelne Brandnester im Hallenbereich.

Die Feuerwehr rechnete am Donnerstag mit sich „zeitlich hinziehenden Nachlöscharbeiten“, da die Halle nicht begehbar ist.

Von den Einsatzkräften der Polizei und der Feuerwehr mussten aufgrund des Brandes auch zwei an den Baumarkt angrenzende Wohnhäuser geräumt werden. Wann die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen können und ob es an den Wohnhäusern zu Schäden gekommen ist, ist noch unklar. Glücklicherweise wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand durch das Feuer verletzt.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Mehr als 200 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Es waren die Feuerwehren von Limburg – mit den Stadtteilfeuerwehren von Ahlbach, Offheim, Dietkirchen, Staffel, Eschhofen, Lindenholzhausen, Linter – sowie die Feuerwehren Elz und Diez-Freiendiez.

Außerdem waren die Technische Einsatzleitung des Landkreises Limburg-Weilburg, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, Rettungswagen des DRK, der 1. und 2. Betreuungszug des Malteser Hilfsdienstes und des DRK, der Kreisbrandinspektor, Vertreter der Brandschutzaufsicht des Regierungspräsidiums und das Innenministerium vor Ort.

Auf Grund der großen Anzahl von benötigten Atemschutzgeräten wurde zusätzlich der Gerätewagen Atemschutz des Hochtaunuskreises aus Kronberg angefordert.

Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter (0 64 31) 9 14 00 zu melden. (red)