Feuerteufel auf Jugendkirchentag unterwegs?

In der Langgasse ist am Samstag gegen 4.30 Uhr ein Autoanhänger angezündet worden, wie die Polizei mitteilt. Auf dem Anhänger befanden sich Waren für einen Flohmarkt. Der Anhänger brannte völlig aus. Beim Brand wurde zudem das Heck eines Autos beschädigt. Weiter wurde die geschieferte Hauswand beschädigt, an der der Anhänger geparkt war, berichten die Beamten. Der Sachschaden liegt nach Behördenangaben bei 10 000 Euro. Die Polizei stellt fest, dass es in den vergangenen Tagen mehrere Brände in der Weilburger Innenstadt gegeben hat: So brannte am Freitag gegen 3.15 Uhr in der Hainallee ein Zweirad, außerdem wurden mehrere Plastikkanister angezündet.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie nimmt Hinweise unter (0 64 31) 9 14 00 entgegen. (red)