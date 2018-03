Von Sabine Gorenflo

Fische sterben im Schiffstunnel

Natur „Das habe ich noch nie erlebt“ / Lebende Tiere sollen in Lahn umgesetzt werden

WEILBURG Dass sich so viele Fische in der Schleusenkammer im Weilburger Schiffstunnel tummeln, hat weder Wasserbaumeister Jens Schmidt noch die Wasserschutzpolizei je erlebt. Ein Teil der Tiere ist aufgrund der Kälte gestorben. Die lebenden Fische werden in die Lahn umgesetzt.

Copyright © mittelhessen.de 2018