Flasche fliegt in der Kneipe

Weinbach Erst fliegt eine Flasche, dann wird die Aluschiene eines Werbeschilds zum Schlagstock umfunktioniert. In einem Weinbacher Lokal sind am Freitagabend zwei Männer aneinandergeraten.

Dem Streit – der mit einer gefährlichen Köperverletzung endete – ging am Freitagabend gegen 23 Uhr zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern voraus. Der spätere Geschädigte, ein 37-Jähriger, warf im Zuge des Streits eine Glasflasche in Richtung seines Kontrahenten. Der Wurf verfehlte sein Ziel, traf allerdings die ebenfalls anwesende Gattin des 47-jährigen Beschuldigten. Die Frau blieb unverletzt. Der ältere der beiden Männer griff sich anschließend eine Aluschiene von einem Werbeschild und schlug damit dem 37-Jährigen auf den Kopf. Der ging zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Der 47 Jahre alte Mann flüchtete vom Tatort. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (red)