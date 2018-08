Von Andreas Müller

Fliegenplage eskaliert zum Streit

Tierhaltung Wie sieht artgerechte Pferdehaltung aus? / Kontrolle in Freienfelser Betrieb

Weinbach-Freienfels Alles fing an mit einem Fliegenproblem, vermutlich verursacht durch die Pferdehaltung von Richard Hirschhäuser im Ortskern von Freienfels. Thematisiert wurde das in der Ortsbeiratssitzung am 18. Juni 2018 (das TAGEBLATT berichtete).

Copyright © mittelhessen.de 2018