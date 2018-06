Von Andreas Müller

Fliegenplage wird zum Ärgernis

Landleben Mist zieht Insekten an

Weinbach-Freienfels Die Fliegenplage mitten im Ortskern von Freienfels ist so schlimm geworden, dass sie jetzt zum Thema bei der Ortsbeiratssitzung wurde. Etwa 30 Anwohner haben einen Brief an den Ortsbeirat unterschrieben und hoffen auf Abhilfe.

