Fliegerbombe in Limburg ist entschärft

Das teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Die zuvor durchgeführte Räumung in einem Radius von 300 Metern um die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg herum verlief nach Angaben der Polizei planmäßig und war nach knapp einer Stunde, gegen 19.30 Uhr, beendet. Im Anschluss an die rund eineinhalb Stunden dauernde Entschärfung wurden die Straßensperrungen wieder aufgehoben.

Die Entschärfung der 250-Kilogramm-Bombe hatte gegen 20 Uhr begonnen. "Nach der Delaborierung wird der Zünder gesprengt - demnach wird dann mit Sicherheit ein Knallgeräusch zu hören sein", hatte das Polizeipräsidium Westhessen dazu auf seiner Twitter-Seite bekannt gegeben. Doch wie sich herausstellte, war die angekündigte Sprengung nicht notwendig. Der Zünder sei kaputt gewesen, ließ die Polizei per Twitter am Abend verbreiten.

Die Experten hatten im Vorfeld damit gerechnet, dass die Entschärfung bis 22 Uhr beendet sein dürfte. Sie behielten recht. Dem hr-Fernsehen hatte Rene Bennert vom Kampfmittelräumdienst im Vorfeld gesagt, dass für die Entschärfung mehr Zeit eingeplant werde, weil der Blindgänger nicht einfach kontrolliert gesprengt werden könne. Hintergrund ist demnach, dass die Fliegerbombe bereits teildetoniert ist und der Zünder herausgeschnitten werden müsse.

Auf Nachfrage hatte die Polizei mitgeteilt, dass es sich um eine amerikanische 250-Kilogramm-Bombe handelte. Von Beginn an hieß es aber, es gehe keine Gefahr von der Bombe aus, wie eine Polizeisprecherin betonte.

Der Sprengkörper war am Morgen in der Straße Am Stephanshügel bei Bauarbeiten gefunden worden. Experten hatten die Bombe dann auf ein Firmengelände in der Industriestraße in der Nähe zur Stadtgrenze nach Diez transportiert. Vom Sprengsatz sei zwar keine Gefahr ausgegangen, man habe sich aber entschieden, die Bombe auf das Firmengelände einer Spedition zu bringen, das etwas weiter abseits gelegen ist als der ursprüngliche Fundort mit zentraler Lage. In der Nähe befindet sich lediglich ein Supermarkt. Hintergrund sei, dem Kampfmittelräumdienst ungestörtes Arbeiten zu ermöglichen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Dort errichteten Polizei und Ordnungsamt eine Sicherheitszone von 300 Metern um das Gelände. Gegen 18.30 Uhr wurde mit der Evakuierung begonnen. Zum Gebiet, das evakuiert wird, gehören Teile der Industriestraße und der Straße "Im Großen Rohr". Die Behörden informierten die Bevölkerung auch mit Lautsprecherdurchsagen. Allerdings befinden sich im Umkreis nur wenige Wohnungen.

Während der Entschärfung wurde nach Polizeiangaben auch der Bahnverkehr im Bereich der Strecke Limburg-Diez gesperrt. (kdh/ohe/br)