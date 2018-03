Von Dorothee Henche

Förderung für Löhnberger Wasser

NATUR Wassermuseum eröffnet am 11. Dezember und soll Jung und Alt begeistern

LÖHNBERG Das Wassermuseum in Löhnberg nimmt Gestalt an: In dem kleinen Museum soll Wasser als besonderes Merkmal der Gemeinde Löhnberg erlebbar werden. Für die Anschaffung eines Touchscreens erhält die Gemeinde eine finanzielle Unterstützung.

Copyright © mittelhessen.de 2015