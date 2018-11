Frau angefahren und geflüchtet

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall um 19.15 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Markts in der Holzheimer Straße. Bei dem Zusammenstoß habe die 56-jährige Frau leichte Verletzungen erlitten. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter (0 64 31) 9 14 00 in Verbindung zu setzen. (red)