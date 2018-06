Frau bei Unfall schwer verletzt

Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer wollte gegen 20.15 Uhr von einem Feldweg kommend nach links auf die Landesstraße in Fahrtrichtung Niedernhausen einbiegen. Hierbei stieß sein Auto mit dem Wagen einer 46-Jährigen zusammen, die auf der Landesstraße unterwegs war und Vorfahrt hatte.

Die Frau wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Unfallverursacher sowie dessen Beifahrer wurden zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.