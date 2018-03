VON DIETER FLUCK

Frau droht lebenslange Haftstrafe

PROZESS Urteil am 26. Juni

Limburg/Villmar. Der zweite Prozess am Limburger Landgericht gegen eine 34-jährige Frau aus Villmar neigt sich dem Ende entgegen. Die Frau hatte gestanden, ihre 2004, 2006 und 2009 geborenen Babys in ihrer Wohnung in Villmar getötet zu haben.

