Frau fährt gegen vier Autos und flüchtet

Passiert war das Ganze in der Nacht zum Donnerstag um 0.30 Uhr in der Bornstraße in Winkels.

Nachdem laut Polizei festgestellt worden war, dass in der Borngasse ein Toyota und ein Peugeot beschädigt worden waren, wies die Zeugin bei der Unfallaufnahme am Freitagmorgen darauf hin, dass ein beschädigter Ford Focus in der nahegelegenen Straße Bruchwies stehen würde. Auf der Strecke zwischen dem Unfallort und dem Ford Focus fielen der Streife dann noch zwei beschädigte Seat Leon auf, die am Fahrbahnrand standen. Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 26 Jahre alte Frau gegen 0.30 Uhr mit dem Ford Focus unterwegs war, dabei augenscheinlich mehrmals von ihrer Fahrspur abkam und die vier geparkten Fahrzeuge touchierte, bevor sie ihr Auto in der Straße Bruchwies abstellte. Eine Weilburger Streife traf die Fahrerin schließlich gegen 12.30 Uhr in der Straße Bruchwies an.

Verdacht auf Alkohol und Medikamente

Auf der Polizeistation Weilburg wurde der Führerschein der Frau sichergestellt. Zudem wurde ihr von einem Arzt Blut abgenommen, da der Verdacht besteht, dass sie zur Unfallzeit unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten stand. (red)