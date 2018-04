Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall um kurz vor 12 Uhr am Ostersonntag. Der 22-jährige Fahrer eines dunklen BMW war in Richtung Löhnberg unterwegs, als er wenige hundert Meter vor dem Ortseingang auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor und ins Schleudern geriet. Dabei streifte er zunächst einen entgegenkommenden Seat und stieß danach frontal mit einem weißen Nissan zusammen. Der 22-jährige BMW-Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Beifahrerin des Nissan verstarb noch an der Unfallstelle. Der Nissan-Fahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein weiterer Insasse des Wagens wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr war im Einsatz. Um die Insassen des weißen Nissan zu befreien, mussten die Feuerwehrleute das Dach des Fahrzeugs abtrennen. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallshergangs hinzugezogen. (ohe)