Frauen sollen mit Klischees brechen

Die Vormittagsveranstaltungen finden jeweils ab 9 Uhr im Limburger Berufsinformationszentrum (BiZ), Mozartstraße 1, statt. Die Seminare dauern zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Stunden, die Teilnahme ist kostenlos.

Die Reihe startet am 6. Februar mit dem Thema „Probleme mal anders lösen“. Der Workshop vermittelt neue, umgedrehte, verrückte oder einfach andere Sichtweisen, gibt Impulse und macht Lösungen möglich, die vorher nicht gedacht wurden.

„Selbstbewusst am Telefon“ zu agieren, lernen Frauen am 7. März. Die Teilnehmerinnen wissen nach dem Workshop, wie man am Hörer in Erfahrung bringt, ob eine Stelle noch frei ist, wie man sich am Telefon initiativ bewirbt und wie man sich auf ein Telefoninterview vorbereitet.

Mit dem Thema „Frauen und Rente: Wie bin ich abgesichert?“ beschäftigt sich am 15. Juni ein Experte der Deutschen Rentenversicherung.

„Resilienz“ ausbauen und stärken und auf diese Weise an innerer Selbstsicherheit gewinnen: Wege zum Erreichen dieses Ziels zeigt die Personalcoachin Irina Waschek am 29. August auf.

„Stilberatung – So unterstreicht Kleidung und Stil Ihre Kompetenz“ titelt der am 28. September stattfindende Vortrag.

Die Reihe wird am 31. Oktober mit dem Thema „Energie sparen? Ja, bitte! Mein persönlicher Umgang mit der Zeit“ fortgesetzt. Im Fokus des Vortrags stehen die unterschiedlichen Aufgaben, Rollen und Bedürfnisse und wie man diese flexibel unter einen Hut bringen kann.

„Gespräche konstruktiv führen“ lernen Frauen am 12. Dezember.

Die BCA weisen darauf hin, dass in diesem Jahr erneut dreistündige Abendveranstaltungen (Beginn jeweils 18 Uhr) laufen. Diese werden nicht in Limburg, sondern im Mehrgenerationenhaus Löhnberg angeboten.

Es gibt auch wieder zwei abendliche Veranstaltungen für berufstätige Frauen in Löhnberg

Am 12. April referiert die Gesundheitscoachin Sibylle Brechtel zum Thema „Balance zwischen Fremd- und Selbstbestimmung“. Die Teilnehmerinnen lernen dabei ihre eigenen Ressourcen kennen, damit sie auch in stressigen Zeiten handlungsfähig bleiben.

„Der Wolf im Schafspelz – authentisch auftreten“ heißt das Seminar am 13. September. Die Referentin fordert die Teilnehmerinnen auf, mit den Klischees der souveränen, eleganten und vermeintlich sicheren Frau zu brechen.

Nähere Informationen zu allen Angeboten des Projektes gibt es auf www.arbeitsagentur.de/limburg-wetzlar.

Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen erforderlich: (0 64 41) 90 91 97, E-Mail: Limburg-Wetzlar.BCA(at)arbeitsagentur.de oder (0 64 31) 21 52 36, E-Mail: Jobcenter-Limburg- Weilburg.BCA(at)jobcenter-ge.de. Dort kann auch das Programmheft angefordert werden. (red)