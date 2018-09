Von Kerstin Kaminsky

Frauenlauf der Superlative

Wohltätigkeit Mehr Teilnehmerinnen, mehr Runden und mehr Spenden als je zuvor

Limburg Seit 18 Jahren gibt es ihn, doch noch nie war der Benefizlauf des Frauenhauses unter dem Motto „Frauen laufen für Frauen – gegen Gewalt“ so erfolgreich wie in diesem Jahr – sowohl, was Anzahl und Leistung der Läuferinnen angeht, als auch die Spendensummen.

