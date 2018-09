Von Bernd Bude

Freispruch nach Messerattacke

PROZESS 36-Jährige ist nicht schuldfähig und wird in Psychiatrie eingewiesen

BAD CAMBERG Eine 36-Jährige, die am 21. August vergangenen Jahres ihren Mann in einem Bad Camberger Stadtteil mit zwei Messerstichen lebensgefährlich verletzt hatte, ist von der zweiten Schwurgerichtskammer am Limburger Landgericht freigesprochen worden.

