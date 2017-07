Von Kerstin Kaminsky

Fröhliches Kräftemessen im Gefängnis

Motivation Sportfest in der Justizvollzugsanstalt Limburg bringt Abwechslung zum Haftalltag

Limburg Mit geschlossenen Beinen Bankspringen, Gewichte am ausgestreckten Arm halten oder Sit-Ups mit Medizinball – 46 Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Limburg haben bei einem Sportfest am Samstag ihre Ausdauer und Kraft in fünf Einzeldisziplinen gemessen.

