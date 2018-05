Für Jung und Koschel bleibt es spannend

Sicher ist lediglich, dass für Till Boger (parteilos) die Wahl vorbei ist. Seine 31 Prozent reichen nicht, um am 27. Mai dabei zu sein. An dem Tag wird sich entscheiden, ob Mario Koschel (parteilos) oder Daniel Jung (parteiunabhängig) der neue Bürgermeister von Weilmünster sein wird.

Am Sonntag hatten die Weilmünsterer Bürger die Wahl: Von den 7050 Wahlberechtigten haben 3955 davon Gebrauch gemacht und ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 56,1 Prozent: für Jung sind das 34,6 Prozent, für Koschel 34,3 Prozent. Keiner der Kandidaten hat die erforderliche 50-Prozent-Hürde geknackt.

18 Uhr: Mario Koschel schlendert ins Bürgerhaus. Wie es ihm geht? „Alles locker“, sagt er mit einem Lächeln. „Einer muss ja locker bleiben.“

18.05 Uhr: Till Boger kommt Kaugummi kauend um die Ecke. „Ich bin etwas aufgeregt“, verrät er. „Aber es wäre ja erstaunlich, wenn nicht.“

18.12 Uhr: Der amtierende Bürgermeister Manfred Heep (parteilos) begrüßt auf dem Weg zum Bürgerhaus viele Menschen. „Ich kann die Gemütslage der Kandidaten gut verstehen“, sagt er. „Ich habe das schon ein paarmal miterlebt.“

18.13 Uhr: Die ersten Ergebnisse laufen auf dem Monitor ein. Von Daniel Jung keine Spur. Er macht es spannend. Genau wie die Technik, die gefühlt alle paar Sekunden ausfällt. Es ist nicht möglich, die einzelnen Ergebnisse und ausgezählten Bezirke so schnell zu erfassen, wie man es gern hätte.

18.22 Uhr: 32,3 Prozent für Koschel, 30,7 für Boger und 36,7 für Jung ist auf der Leinwand kurz zu lesen.

18.28 Uhr: Daniel Jung ist da. Im Schlepptau hat er seine Lebensgefährtin. „Ich bin entspannt“, sagt er. „Alles ist gut.“

Sowohl Jung als auch Koschel wollen die Zeit bis zum 27. Mai nutzen, um weiterhin Wahlkampf zu machen

18.29 Uhr: 13 Wahlbezirke sind ausgezählt. Jung liegt mit 36,1 Prozent vorn. 34,8 Prozent sind es für Koschel und 29,1 für Boger.

18.34 Uhr: Nur Laimbach fehlt noch. Zu diesem Zeitpunkt holt zwar Boger auf, ist aber mit seinen 31,4 Prozent das Schlusslicht hinter Jung mit 34,6 und Koschel mit 34 Prozent.

18.41 Uhr: Laimbach ist ausgezählt. Jetzt steht fest: Jung (34,6) und Koschel (34,4) sind in der Stichwahl. Boger (31) ist raus.

Die Enttäuschung ist ihm anzusehen. „Was soll man sagen, es ist ein denkbar knappes Ergebnis“, findet Till Boger. „Ich bin froh über die hohe Wahlbeteiligung.“ Er freue sich, dass er in den nächsten drei Wochen Urlaub habe. „Aber ich bleibe der Gemeinde Weilmünster als Hauptamtsleiter weiterhin genauso motiviert und engagiert wie bisher erhalten.“

Daniel Jung sagt: „Ich freue mich über das tolle Ergebnis, und ich sehe mich bestärkt in meinem Kurs, für eine starke Kerngemeinde und lebendige Ortsteile einzutreten. Ich werde in den nächsten drei Wochen dafür kämpfen, dass mein Sachverstand, meine politischen Erfahrungen und die richtigen Ideen den Unterschied für Weilmünster ausmachen. Und dass wir am 27. Mai wieder ein tolles Ergebnis feiern können.“

Auch Mario Koschel ist gut gelaunt: „Es war absolut spannend heute. Noch vor ein paar Tagen habe ich gesagt, dass heute jeder rausfliegen kann. Auch in drei Wochen bleibt es eine enge Kiste.“

Sowohl Jung als auch Koschel wollen bis zum 27. Mai Wahlkampf machen, sagen beide. Es bleibt also spannend. Aber beide wissen nun, dass einer von ihnen der neue Bürgermeister von Weilmünster sein wird.

Das sagen die Fraktionsvorsitzenden

Rainer Michaelis, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, sagt: „Das war ein fairer Wahlkampf. Keiner der Kandidaten hat sich rausgenommen. Das sieht man auch an dem engen Ergebnis. Damit haben wir gerechnet. Aber es wird ein spannendes Rennen bleiben.“

Edgar Moos, der Fraktionsvorsitzende der SPD, findet: „Von der Wahlbeteiligung hätte ich mir mehr erwartet, da es ja um ein wichtiges Amt geht. Überrascht bin ich von den Ergebnissen von Till Boger und Mario Koschel; alle Achtung für ihn als Außenseiter. Es bleibt spannend, was in drei Wochen passiert.“

Christian Harms, der Fraktionsvorsitzende der Bürgerliste: „Ein erstaunliches Ergebnis. Vor allem für den vermeintlichen Außenseiter Mario Koschel. Aber die große Wahlbeteiligung zeigt auch, dass das Interesse bei den Bürgern in Weilmünster groß ist.“

Alexander Lein, der Fraktionsvorsitzende der Bürger für Weilmünster freut sich über das Ergebnis, wie er sagt: „Egal, wer die Wahl am 27. Mai für sich entscheidet, wir werden gerne mit dem neuen Bürgermeister zusammenarbeiten. Wir schauen hoffnungsfroh in die Zukunft.“