Von Mika Beuster

Ganztagsangebot wird intensiviert

PARLAMENT Kreistag stärkt Angebot für Schüler an der Franz-Leuninger-Schule in Mengerskirchen

LIMBURG-WEILBURG Ganztagsunterricht an fünf Tagen die Woche: Zwei Schulen im Landkreis wollten ins so genannte „Profil 3“ (siehe Infokasten) wechseln und so ihr Ganztagsangebot intensivieren. Der Kreistag hat es am Freitag aber zunächst nur für eine möglich gemacht.

