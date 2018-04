Garvey hasst Strand

Hadamar Der in Hadamar lebende irische Pop-Rocker Rea Garvey (44, „Is It Love“) hat am Sonntag in einem Interview mit dem Radiosender FFH gesagt, dass am Strand liegen nichts für ihn sei. Diese Art von Urlaub mache ihn „wahnsinnig“. Garvey kam 1998 nach Deutschland und lebt mit seiner Ehefrau Josephine und seiner Tochter in Hadamar und in Berlin. (red)