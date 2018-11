Gedenkstätte Hadamar wird erweitert

„Es ist sehr schön, dass wir von der Besucherseite her eine so große Resonanz haben. Das zeigt uns, wie positiv unsere Arbeit aufgenommen wird und auch, wie viel Bedarf dafür da ist“, freut sich Jan Erik Schulte. Der promovierte Historiker ist seit 2014 Leiter der Gedenkstätte in der ehemaligen Landesheilanstalt auf dem Hadamarer Mönchberg.

Vor allem dem großen Engagement vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter sei es zu verdanken, dass in vergangenen Jahr mehr als 700 Gruppenführungen zustande gekommen seien. Leider habe man aber nicht alle Wünsche erfüllen können, wie es auch schon in der Jahresbilanz zu lesen war: „Trotz aller Anstrengungen musste aufgrund der hohen Zahl der Anfragen auch 2017 Gruppen abgesagt werden.“

Die bereits seit 27 Jahren gezeigte Dauerausstellung soll deutlich vergrößert und modernisiert werden

Auf Anfrage des TAGEBLATTs bestätigt eine Sprecherin des Landeswohlfahrtsverbands Hessen in Kassel, dass die Gedenkstätte in Hadamar umfassen erweitert werden soll. Künftig könne die Gedenkstätte auch den Westflügel des Hauptgebäudes nutzen.

„Es ist richtig, dass der Westflügel des Gebäudes, in dem sich die Gedenkstätte befindet, künftig ebenfalls von ihr genutzt werden soll“, sagt die Sprecherin des Verbands und erläutert: „Geplant ist, dort mehrere Millionen Euro zu investieren – allerdings verteilt auf mehrere Jahre. Dabei geht es nicht nur um Sanierung und Umbau, sondern auch um die Neukonzeption und die Neugestaltung der Ausstellung, inklusive neuer Ausstellungstechnik. Hierfür wollen wir auch Fördermittel einsetzen, Anträge werden derzeit erarbeitet.“

Momentan sei man mit ersten Detailplanungen beschäftigt, weshalb weitere Einzelheiten oder ein Kostenrahmen aktuell noch nicht genannt werden könnten. In einer weiteren Stellungnahme heißt es: „Absehbar ist allerdings, dass sich der Raum für die Gedenkstätte durch die geplante Neukonzeption einschließlich einer neuen Dauerausstellung ungefähr verdoppeln wird.“

Seit mehreren Jahren befasst man sich in der Gedenkstätte bereits mit dem Gedanken, die seit 27 Jahren gezeigte Dauerausstellung grundlegend zu modernisieren. Im Laufe dieser Jahre habe sich die Art und Weise verändert, wie Menschen sich solchen Inhalten nähern, sagt Gedenkstättenleiter Schulte. So denke man beispielsweise über eine multimediale Aufbereitung der Inhalte nach. „Es soll eine Ausstellung werden, die einerseits für geführte Gruppen zugänglicher sein wird und sich andererseits auch Einzelbesuchern besser erschließt“, so Schulte.

Um die angewachsenen Besucherströme künftig besser bewältigen zu können, müsse auch die Fläche stark anwachsen, auf der die Dauerausstellung präsentiert wird. Nur dann könnten mehrere geführte Gruppen gleichzeitig den Ausstellungsbereich besichtigen.

Aber auch neben Dauerausstellung und Besucheransturm kann die Gedenkstätte eine Erweiterung gut gebrauchen. Spätestens seit der Sozialpädagoge und Publizist Ernst Klee der Gedenkstätte seinen umfangreichen wissenschaftlichen Nachlass vermacht hat, benötigt auch die Bibliothek zusätzliche Flächen. Denn die mehr als 100 prall gefüllten Aktenordner, in denen sich unter anderem Aufzeichnungen zu den Ärzte-Prozessen, Forschungsberichte und Fotos befinden sowie Klees Privatbibliothek mit über 1400 Bänden, sollen zumindest Forschern zugänglich gemacht werden.

Die wissenschaftliche Erforschung der grausamen Verbrechen und deren Ursachen ist ohnehin eine weitere wichtige Aufgabe der Gedenkstätte, die ebenfalls einigen Aufwand erfordert: „Alleine im vergangenen Jahr hatten wir rund 450 wissenschaftliche Anfragen“, berichtet Jan Erik Schulte. Die Beantwortung dieser Fragen erfordere zum Teil erheblichen Rechercheaufwand in der Gedenkstätte.

Ebenfalls zeitaufwendig, aber sehr wichtig sei die Beantwortung von Anfragen von Angehörigen der in Hadamar ermordeten Menschen. Obwohl die Verbrechen immer weiter zurückliegen, würde auch die Anzahl dieser Anfragen immer noch ansteigen. 2017 seien es 220 Anfragen gewesen. Vielleicht falle Angehörigen der dritten Generation eine solche Anfrage ja leichter.

Auseinandersetzen mit der Ausgrenzung von behinderten Menschen sagt viel aus über Ausgrenzung an sich

„Am Ende einer solchen Recherche bieten wir den Angehörigen auch an, dass sie hierherkommen zu einem persönlichen Gespräch“, sagt Schulte, denn: „Wir sind ein zeithistorisches Museum in besonderer Art, aber wir sind in erster Linie eine Gedenkstätte.“ Etwa zehn Prozent der Angehörigen, die eine Anfrage gestellt hatten, würden das Angebot eines persönlichen Gesprächs annehmen.

Schulte ist froh über das Interesse und über die Pläne für eine Erweiterung der Gedenkstätte. „Ich finde, wir sind auf einem sehr guten Weg. Und ich finde es in der jetzigen gesellschaftlichen Situation auch wichtig, dass dieses Interesse wächst.“

Wichtig sei das auch, „weil wir vor dem Hintergrund unserer historischen Erfahrungen auch über die Gegenwart sprechen können“. Einfach gestrickte Vergleiche würden sich zwar verbieten, aber: „Ein wesentliches Zeichen des NS-Regimes war: Menschen wurden ausgegrenzt. Ausgrenzung ist auch heute wieder ein Thema. Und die Auseinandersetzung mit der Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung sagt uns eine ganze Menge über die Mechanismen von Ausgrenzung überhaupt.“

Wann die Arbeiten für die Erweiterung der Gedenkstätte beginnen, steht noch nicht fest. Aus Kassel heißt es: „Die vollständige Sanierung wird erst im Zuge der Umgestaltung passieren, voraussichtlich nicht vor 2020.“

Info: Ein Ort, an dem tausende Menschen ermordet wurden

Die Gedenkstätte Hadamar befindet sich im Ostflügel des weitläufigen Hauptgebäudes der ehemaligen Landesheilanstalt auf den Hadamarer Mönchberg. Von 1941 bis 1945 wurden dort etwa 15 000 psychisch kranke oder geistig behinderte Menschen ermordet.

Zuvor hatten das NS-Regime einige Umbauten im und am Gebäudekomplex vorgenommen. Unter anderem wurden eine Gaskammer, ein Sezierraum und zwei Verbrennungsöfen installiert. Auf dem Hof wurde eine große Garage für die Busse gebaut, mi denen die Opfer transportiert wurden.

Die Gedenkstätte Hadamar untersteht dem Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen. Sie erinnert an die Opfer des sogenannten „Euthanasie-Programms“ der Nationalsozialisten in der Tötungsanstalt.

Derzeit nutzt die Gedenkstätte vor allem das Erdgeschoss des Ostflügels im Hauptgebäude für eine Dauerausstellung, eine Bibliothek sowie für Büro- und Seminarräume. Im Keller sehen Besucher unter anderem die als Dusche getarnte Gaskammer und die Stellen, an denen die Verbrennungsöfen standen.

Auf dem Hof kann die große Garage für die Transportbusse besichtigt werden.