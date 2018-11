Gefährden Krankenkassen Schlaganfallversorgung?

Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute. Deshalb seien flächendeckend vorhandene Spezialstationen (Stroke Units) für eine optimale Versorgung der Patienten unabdingbar, schreibt Vitos Weil-Lahn in einer Mitteilung.

Aus dem gleichen Grund schreibe der Gesetzgeber auch vor, dass von jeder Stroke Unit aus eine Neurochirurgie und Neuroradiologie innerhalb einer halben Stunde erreicht werden müsse, sofern das Krankenhaus diese speziellen Abteilungen nicht selbst hat. So solle eine eventuell notwendige Weiterbehandlung jenseits der Stroke Unit innerhalb kurzer Zeit garantiert werden.

Dank Kooperationen mit Kliniken im Rhein-Main-Gebiet, die über einen Hubschrauber in weniger als 30 Minuten erreicht werden können, erfülle die Schlaganfallspezialstation in Weilmünster dieses Kriterium trotz ländlicher Lage.

Doch nun, so Vitos Weil-Lahn, träfen satte Rückforderungen der Krankenkassen für vergangene Schlaganfallbehandlungen ein. Die Rückforderungen der AOK betrügen bereits 800 000 Euro. Zudem solle die Vergütung der aktuellen Schlaganfallbehandlung massiv gekürzt werden.

Als Begründung würden die Kassen auf ein umstrittenes Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) verweisen. Darin werde der Begriff der halbstündigen Transportentfernung völlig überraschend neu und in Widerspruch zu den gültigen Definitionen sämtlicher medizinischer Fachgesellschaften interpretiert.

„Für die Patienten bedeuten wegfallende Stroke Units eine längere Transportzeit bis zur Erstversorgung“

Demnach beginne die halbe Stunde Transportzeit bereits dann zu laufen, wenn die Entscheidung zu einer Patientenverlegung getroffen werde und nicht erst mit Beginn des Transportes. Was auf den ersten Blick als Verbesserung für die Patientenversorgung durch Zeitminimierung gedacht war, erweise sich als Bärendienst. Denn die Stroke Units bekämen von den Krankenkassen deutlich weniger Geld für die Schlaganfallbehandlung, wenn sie diese Vorgabe nicht einhielten.

Doch dazu müsse sich eine Neurochirurgie – und über eine solche verfügen die wenigsten Krankenhäuser in Hessen – in unmittelbarer Nähe befinden. Aber ohne eine angemessene Vergütung könne eine Schlaganfallkomplexbehandlung in der notwendigen Qualität nicht mehr gewährleistet werden.

Geschäftsführer Martin Engelhardt von Vitos Weil-Lahn erläutert: „Die Stroke Unit ist neben unserer Intensivstation eine der Stationen mit den höchsten Vorhaltekosten, vor allem für ärztliches und pflegerisches Personal. Wird nun die Vergütung für diesen Bereich massiv reduziert, sind die Strukturen nicht aufrecht zu erhalten. Selbst für eine der größten neurologischen Kliniken in Deutschland, zu denen wir zählen, sind unter diesen Umständen sowohl die Schlaganfallversorgung infrage gestellt als auch die Versorgung der Patienten der Region akut gefährdet.“

Klinikdirektor Dr. Christoph Best ergänzt: „Für die Patienten bedeuten wegfallende Stroke Units eine längere Transportzeit bis zur Erstversorgung. Konkret wird so das Risiko für Folgeschäden erhöht, denn beim Schlaganfall gilt der Grundsatz ,time is brain’.“

Der Facharzt für Neurologie weist zudem darauf hin, dass nur etwa fünf Prozent der Schlaganfallpatienten eine neurochirurgische oder neuroradiologische Intervention bräuchten. Eine Verkürzung des Verlegungszeitfensters nutze den Patienten kaum, während im Gegenzug viele Schlaganfallpatienten gefährdet würden.

Die Krankenkassen ignorierten mit ihrer Vorgehensweise den Willen des Gesetzgebers. Denn zwischenzeitlich habe eine Behörde im Verantwortungsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit klargestellt, dass sich die halbe Stunde unverändert auf die reine Transportzeit beziehe.

Ergänzend dazu habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mehrfach betont, dass das Urteil des BSG keine Auswirkungen auf die Vergangenheit haben könne. Trotzdem nutze insbesondere die AOK die Situation, um sich sogar rückwirkend Vergütungen von Schlaganfallbehandlungen zurückzuholen. Das in den vergangenen Jahren für eine Schlaganfallkomplexbehandlung einvernehmlich in Rechnung gestellte und gezahlte Geld werde kurzerhand bei aktuellen Zahlungen einbehalten.

Dieses Vorgehen missbillige Engelhardt: „Besonders kritisch sehen wir, dass mit aktuellen Forderungen Leistungen verrechnet wurden, die schon vor langer Zeit erbracht wurden. Trotz damals positiver Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) wurden sie später wieder aberkannt. Es stellt sich die Frage, wozu die Kassen hohe Summen in Rechnungsprüfungen in Form des MDK investieren, wenn die Prüfkriterien im Nachhinein infrage gestellt werden. In unseren Augen ist das eher eine Verschwendung von Beitragsgeldern. Diese Mittel werden der Patientenversorgung entzogen.“

Die AOK Hessen sagt, dass ihr das Geld zusteht und verteidigt ihr Vorgehen. „Wegen der gerade verkürzten Verjährungsfrist für die Prüfung von Rechnungen der Kliniken haben wir rasch handeln müssen“, teilt ihr Sprecher Riyad Salhi auf TAGEBLATT-Nachfrage mit. „Dazu sind die Krankenkassen rechtlich sogar verpflichtet, schließlich geht es um das Geld der Mitglieder und der Arbeitgeber.“

Derzeit bereite man eine Mustervereinbarung vor, die die AOK mit den betroffenen Krankenhäusern schließen möchte. „Diese sieht einen Abrechnungsmodus vor, der die gesamten Forderungen nicht zu einem Zeitpunkt zur Aufrechnung kommen lässt“, heißt es.

Neurologie

Die Vitos Klinik für Neurologie behandelt in Weilmünster Patienten mit akuten und chronischen neurologischen Erkrankungen. Einer der Schwerpunkte ist die Früherkennung und Behandlung von Schlaganfällen. Auf der Spezialstation, der Stroke Unit mit zwölf Betten, stehe ein Team von ausgebildeten Fachleuten rund um die Uhr bereit. Jährlich behandeln sie nach Vitos-Angaben bis zu 900 Patienten sowie eine Vielzahl an Patienten mit Schlaganfallsymptomen (etwa 2000 Notfallpatienten).

Limburger Krankenhaus hofft auf „umgehende Korrektur“

Limburg Das Magazin „defacto“ des Hessischen Rundfunks (hr) hat in Limburg auf der Stroke Unit des St. Vincenz-Krankenhauses zu AOK-Kürzungen in der Schlaganfallkomplexbehandlung recherchiert. Sendetermine: Dienstag, 20. November, 11.25 Uhr, und Sonntag, 25. November, 17.45 Uhr.

Das St. Vincenz-Krankenhaus schreibt, vielen hessischen Kliniken seien aufgrund des Urteils mit einer neuen Interpretation der Transportzeiten von Schlaganfallpatienten seitens der AOK Hessen hohe Beträge zur Erstattung der Schlaganfallkomplexbehandlung gekürzt worden. Auch das St. Vincenz sei betroffen. Die AOK fordere für die Jahre 2014 bis 2016 mehr als eine Million Euro zurück; sie verrechne dies mit anderen Zahlungen respektive wolle dies von der nächsten Vergütung abziehen.

Hierzu habe Redakteurin Diana Deutschle in mehreren hessischen Kliniken, auch im St. Vincenz, recherchiert. Geschäftsführer Guido Wernert und Neurologie-Chefarzt Dr. Christoph Oberwittler, der auch Regionalbeauftragter der Deutschen Schlaganfallstiftung ist, kritisierten das Vorgehen der AOK. Kliniken bekämen so die Schlaganfallbehandlung nicht mehr erstattet. Geschäftsführer Wernert: „Die AOK ist der größte Gesundheitspartner in Deutschland und nutzt eine offensichtlich nicht passfähige Auslegung eines Richters, um das Schlaganfallversorgungsnetz zu zerschlagen.“ Gleichzeitig äußerten beide die Hoffnung, dass dieses Vorgehen der Kassen korrigiert werde.

Krankenhausgesellschaften, Klinikgeschäftsführer und Neurologen kritisieren das momentane Vorgehen der AOK (siehe Beitrag oben) und halten das Prozedere für rechtswidrig. Hintergrund der Kürzungen ist die Verabschiedung des neuen Pflegepersonalstärkungsgesetzes, mit welchem am 9. November eine verkürzte Verjährungsfrist für Zahlungen in Kraft trat. Mit ihrem Vorgehen wollten die Kassen eine Verjährung ihrer Forderungen aus den Jahren 2014 bis 2016 verhindern, schreibt das St. Vincenz-Krankenhaus. (red/amm)