Gegen Auto geknallt: 12 000 Euro Schaden

Verkehr Polizei stellt Unfallverursacher

Weilburg 12 000 Euro Schaden – das ist das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmorgen im Viehweg in Weilburg. Gegen 9.25 Uhr war ein 77-Jähriger aus Drommershausen mit seinem Skoda auf dem Viehweg aus Richtung B 456 kommend unterwegs. In der Linkskurve in Höhe des McDonald’s geriet der Skoda-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte heftig gegen einen dort abgestellten Toyota, teilte die Polizei mit. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der 77-Jährige seine Fahrt fort.

