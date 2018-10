Von Agathe Markiewicz

Gemeinde investiert in Vorsorge

Unwetter Weilmünster arbeitet an langfristigem Konzept zum Schutz vor Hochwasser

Weilmünster „Jetzt sind wir umsonst gekommen“, ertönen Stimmen auf den Besucherrängen im Weilmünsterer Parlament. Es sind so viele Bürger wie selten in der Sitzung am Montag im Bürgerhaus.

