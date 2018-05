Von Dorothee Henche

Generalsekretärin hört Mitgliedern zu

POLITIK Annegret Kramp-Karrenbauer macht Station bei den Christdemokraten in der Limburger Stadthalle

LIMBURG Was macht die CDU aus? Welche Themen bewegen die Mitglieder? Diesen Fragen versucht die CDU Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrer Zuhör-Tour derzeit auf den Grund zu gehen. Am Samstag hat sie in Limburg Station gemacht.

Copyright © mittelhessen.de 2018