Genossen nominieren einstimmig Jörg Sauer

Landratswahl Der ehemalige Löhnberger Bürgermeister wird am 28. Oktober für die SPD ins Rennen gehen

Limburg-Weilburg Die SPD schickt Jörg Sauer ins Rennen um den Chefsessel der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg. Am Freitagabend haben die Genossen den ehemaligen Löhnberger Bürgermeister in der Volkshalle in Weyer einstimmig zum Landratskandidaten gewählt.

