Von Sonja Diefenbach

Gewalt gegen Frauen nimmt nicht ab

SERIE Stetig rund 150 Fälle pro Jahr im Kreis / Jeder polizeibekannte Fall wird angezeigt

LIMBURG-WEILBURG In der TAGEBLATT-Serie „Frauen in Limburg-Weilburg“ kann ein Thema leider nicht ausgeklammert werden: Gewalt. Häufig handelt es sich dabei um häusliche Gewalt, in den allermeisten Fällen ist der eigene Partner der Misshandler.

