Verlosung

Gewinnen Sie Karten für „Danceperados“

Unterhaltung Die „Irish Christmas Show“ steigt am 12. Dezember in der Stadthalle Weilburg

Weilburg Das Ensemble „Danceperados of Ireland“ erobert am Mittwoch, 12. Dezember, die Bühne in der Stadthalle Weilburg. Wir verlosen Karten dafür.

Copyright © mittelhessen.de 2018